В Нидерландах судья распространяла среди коллег теорию заговора относительно сбития MH17

Судья распространяла среди коллег книгу, автор которой утверждал, что самолет рейса MH17 был сбит по приказу спецслужб.

В Нидерландах судья получила выговор за то, что распространяла среди коллег теорию заговора по делу о MH17.

Об этом информирует издание NOS.

Вынести выговор судье решил Верховный суд, который вынес решение по дисциплинарным мерам. Сообщается, что подобные случаи в Нидерландах довольно редки.

Судья, получившая выговор, работает у судьи в Гааге. Ее брат написал книгу под псевдонимом, в которой утверждает, что рейс MH17 не был сбит российской ракетой в 2014 году, как постановил Нидерландский совет по безопасности и прокуратура.

Суд в Нидерландах подтвердил в ноябре, что MH17 был сбит ракетой из ЗРК "Бук", который был доставлен из России.

В свою очередь автор книги считает, что самолет был сбит по приказу спецслужб. Выпуском книги автор пытался повлиять на прокуроров, чтобы они сосредоточились на других подозреваемых.

Судья в Гааге раздавала книгу брата другим судьям и прокурорам, которые занимались процессом по сбитию MH17. Она назвала выводы расследования по MH17 "преднамеренным и прозрачным сокрытием" и заявляла о "манипуляции и лжи".

Верховный суд постановил, что судья свободен в выражении своего мнения, но тогда необходимо учитывать "влияние этих высказываний", особенно если это ставит под сомнение судебную власть.

Судья, получившая письменный выговор, была переведена из уголовного отдела в другой.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал постановление Окружного суда Гааги по делу о сбитом самолете MH17.

Кроме того, мы ранее информировали, что в МИД России назвали "политическим заказом" решение суда в Гааге по поводу катастрофы рейса МН17 в небе над Донбассом, произошедшей в 2014 году.

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