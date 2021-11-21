В Нидерландах во время COVID-протестов силовики подстрелили троих человек, а еще полсотни арестовали

В Нидерландах во время COVID-протестов силовики подстрелили троих человек, а еще полсотни арестовали

В Роттердаме полиция ранила трех человек, а в Гааге демонстранты забросали силовиков камнями и фейерверками.

В Нидерландах вечером в субботу, 20 ноября, в Гааге сперва мирные протесты переросли в беспорядки, участники которых забросали полицию камнями и фейерверками, ранив пятерых силовиков.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что нарушители в капюшонах поджигали велосипеды, а кто-то бросил камень в окно скорой помощи, которая везла пациента.

Правоохранители на лошадях пытались разогнать толпу. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Известно, что по меньшей мере семерых нарушителей арестовали.

Столкновения с полицией также произошли в Урке и ряде других городов в провинции Лимбург, когда разгневанные фанаты сорвали два футбольных матча, поскольку те из-за COVID-ограничения происходили за закрытыми дверями.

Между тем в Роттердаме три человека оказались в больнице после того, как полиция открыла огонь во время протестов против COVID-ограничений.

Накануне там во время демонстраций несколько сотен участников беспорядков подожгли автомобили и забросали стражей порядка камнями и фейерверками. Силовики ответили предупредительными выстрелами и применили водомет.

В субботу правоохранители рассказали, что арестовали 51 человека, около половине из которых еще нет 18 лет. "Три участника беспорядков были ранены, когда в них попали пули, они остаются в больнице", — добавили в полиции.

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Мэр Ахмед Абуталеб назвал беспорядки "оргией насилия", а местная политическая партия Leefbaar Rotterdam заявила, что "центр нашего прекрасного города сегодня вечером превратился в зону боевых действий".

"Роттердам — ​​город, где можно не соглашаться с происходящим, но насилие никогда, никогда не является решением", — написали политики в Twitter.

В то же время в Амстердаме организаторы протеста против мер по борьбе с коронавирусом, который должен был состояться в субботу, после пятничных вспышек насилия отменили мероприятие.

С понедельника в Нидерландах начнется 20-дневный общенациональный локдаун, предусматривающий закрытие почти всех магазинов, кроме основных. Людей также обяжут работать дистанционно.

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