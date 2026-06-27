В Нидерландах впервые провели эвтаназию ребенку до 12 лет после изменения закона

Врач с детской игрушкой / © pexels.com

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В Нидерландах впервые после обновления законодательства об эвтаназии была проведена процедура для ребенка в возрасте до 12 лет. Ребенок, который имел неизлечимое заболевание, умер в конце прошлого года.

Об этом сообщила министерша здравоохранения Нидерландов Софи Германс в письме в парламент, передает NOS.

По информации телерадиокомпании, чиновница отметила, что речь идет о «неизлечимо больном» ребенке, однако не раскрыла никаких подробностей — ни имени, ни пола, ни места жительства, ни диагноза.

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Теперь законодатели должны определить, действовали ли проводившие процедуру врачи в соответствии с действующим законодательством.

"Сейчас необходимо установить, отвечали ли врачи всем требованиям, предусмотренным законом", - отметила Германс в обращении в Палату представителей.

В 2024 году в Нидерландах вступили в силу изменения, позволяющие проведение эвтаназии для детей в возрасте от 1 до 12 лет, если они страдают неизлечимым заболеванием и согласны родители или законные опекуны.

В правительстве страны объясняют, что такая процедура возможна только в очень строгих условиях.

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«Прекращение жизни разрешается только в том случае, если ребенок страдает неизлечимой болезнью в терминальной стадии и испытывает невыносимые страдания без каких-либо перспектив выздоровления. Это означает, что ребенок находится в состоянии постоянной сильной боли. А также то, что лечения не существует, и нет никакой разумной альтернативы для облегчения страданий ребенка даже с помощью паллиативной помощи», — говорится в объяснении правительства.

Там также отмечают, что в такой ситуации врач может совместно с родителями принять решение о прекращении жизни ребенка.

«Это решение всегда принимается по согласованию с родителями и, по возможности, также с самим ребенком», — сообщает правительство.

На официальном сайте страны указано, что решение врача должно основываться на общепринятых медицинских стандартах и актуальных медицинских знаниях.

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Когда новые правила были утверждены два года назад, представители правительства заявляли, что они могут касаться около пяти-десяти детей в год.

"Завершение жизни для этой группы является единственной разумной альтернативой невыносимым и безнадежным страданиям ребенка", - объясняли в правительстве.

Нидерланды стали первой страной в мире, которая в 2002 году легализовала эвтаназию. В то же время, процедура остается строго регламентированной и сопровождается рядом юридических и медицинских требований.

Каждый случай должен сообщаться специальным медицинским комиссиям по этической оценке. Власти подчеркивают, что просьба об эвтаназии должна поступать от самого пациента и не может являться результатом давления или влияния других людей.

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Также врач обязан убедиться, что решение пациента «добровольное и обдуманное».

Для проведения эвтаназии детям до 16 лет необходимо согласие родителей или опекунов. В то же время подростки в возрасте 16–17 лет могут принимать такое решение самостоятельно, хотя их родители или опекуны должны быть уведомлены о намерении.

Напомним, ранее мама отважилась на эвтаназию после смерти единственного сына.

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