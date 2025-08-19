В Нидерландах вспыхнул пожар в приюте с украинцами (фото)

Пожар / © скриншот с видео

В ночь на вторник в нидерландском поселке Сволген произошел пожар в кризисном центре для украинских беженцев. Из-за возгорания всех жителей пришлось срочно эвакуировать, и пока неизвестно, когда они смогут вернуться в помещение.

Об этом пишет издание NOS.

По данным местных СМИ, огонь вспыхнул около 02:10 на улице Ян ван Сволгенстраат. В центре находилось 45 человек, всех оперативно вывели наружу. Сначала их временно разместили на соседнем кемпинге, затем перевезли в две другие локации. Из соображений безопасности и приватности их точное место пребывания не разглашается. Пострадавших нет.

Пожар в поселке Сволген / © скриншот с видео

Огонь больше всего повредил заднюю часть здания, которое ранее использовалось как начальная школа. Остальная часть сооружения уцелела, хотя и получила незначительные повреждения. Причины возгорания пока не установлены, полиция проводит расследование. По сообщению муниципалитета, приют остается «временно закрытым».

Центр в Сволгене рассчитан на 150 человек и используется как краткосрочная остановка — до трех дней, после чего людей переводят в долговременное жилье. Заведение планировали закрыть 1 января 2026 года, ведь количество новоприбывших украинцев в последнее время уменьшилось, и максимальная загрузка уже не достигается.

Дополнительные проблемы принесли последствия тушения пожара: утром из-за аварии на водопроводе около 55 домохозяйств Сволгена остались без воды на несколько часов.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр по делам беженцев и миграции Нидерландов Мона Кейзер объявила о планах существенного увеличения платы за проживание для украинских беженцев, которые имеют работу или другие доходы. Это решение направлено на уменьшение неравенства между трудоустроенными искателями убежища и беженцами, которые не имеют работы.