В Нидерландах задержали украинского капитана: в МИД прокомментировали инцидент

Украинца задержали 17 сентября.
Задержанного в Нидерландах украинца-капитана парусного судна, подозревают в перевозке нелегальных мигрантов. Сейчас МИД Украины сотрудничает с голландскими правоохранителями для выяснения обстоятельств.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, пишет "Укринформ".
Он подтвердил, что 17 сентября береговая охрана Нидерландов задержала украинца, по подозрению в перевозке морем нелегальных мигрантов. Суд избрал капитану парусного судна меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
"Посольство Украины в Нидерландах взаимодействует с нидерландскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств этого дела, обеспечение соблюдения процессуальных прав гражданина", — сказал Николенко.
Пограничная полиция Нидерландов начала досудебное расследование.
Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что в Нидерландах пограничная полиция перехватила парусную яхту, на борту которой находились 11 мигрантов из Албании, и задержала двух украинских капитанов.