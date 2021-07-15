В Нидерландах зафиксировали рекордный суточный прирост заражений коронавирусом: какова ситуация

За неделю количество больных коронавирусом в Нидерландах увеличилось на 510%.

В Нидерландах в среду, 14 июля, зафиксировали 10 492 новых случая заболевания COVID-19. Это самый высокий суточный прирост заражений в стране с декабря 2020 года.

Об этом сообщает Dutch News.

Отмечается, что этот показатель на 188% выше 3 646 случаев, зарегистрированных в прошлую среду. Кроме того, в течение последней недели количество больных коронавирусом в Нидерландах увеличилось на 510%.

Сейчас 212 пациентов с COVID-19 получают медпомощь в больницах, 74 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.

В то же время всего две недели назад средний суточный прирост инфицирований в стране достигал 600 случаев.

"Инфекция растет во всех возрастных группах, но новая волна концентрируется в возрастной группе до 30 лет, которая с наименьшей вероятностью была вакцинирована", — говорится в сообщении.

Известно, что 84% людей, которые на прошлой неделе получили положительный результат теста на COVID-19, не были привиты, тогда как лишь 6% больных считались полностью вакцинированными.

Как сообщалось, в Нидерландах с 10 июля снова закрыли ночные клубы и дискотеки, которые успели поработать всего две недели. Причина такого решения — рост заболеваемости коронавирусом.

Заметим, что все мероприятия развлекательного характера в стране сейчас запрещены. Однако, по словам правительства, о новом локдауне речь пока не идет.

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