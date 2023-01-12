В Нидерланды из США прибыла большая партия танков для Польши и Литвы

Всего в порт Влиссингена прибыло около 1250 единиц военной техники.

В Нидерландский порт Влиссингена прибыло большое количество танков и транспортных средств из США, которые будут отправлены в Польшу и Литву для усиления восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает Reuters.

Полковник Роберт Келлам, управляющий операцией с американской стороны, заявил, что в порт прибыло около 1250 единиц военной техники.

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Во Влиссинген из США прибыли танки М-1 Abrams и боевые машины Bradley, входящие во вторую бригадную тактическую группу первой кавалерийской дивизии из Форт-Худа, штата Техас.

Вооруженные силы Нидерландов будут обеспечивать безопасность и охрану объектов, пока они не будут отправлены в Польшу и Литву.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января заявил, что его страна поставит Вооруженным силам Украины 14 танков Leopard.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме заявили, что будут поставлять Украине оружие для победы над российскими агрессорами.

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