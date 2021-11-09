В Нигере из-за пожара в школе погибли 25 детей в возрасте 5-6 лет

Трагедия произошла в городе Маради.
Пожар в школе в Нигере унес жизни 25 детей в возрасте 5-6 лет, еще более 10 попали в больницу.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 9 ноября.
Отмечается, что загорелось утром, как только начались уроки. Помещение школы было построено из дерева и соломы – поэтому пламя мгновенно охватило конструкцию, дотла выгорели три класса.
В Нигере катастрофически не хватает стационарных помещений для школ – поэтому их часто обустраивают на улице из подручных материалов. Причину возгорания – выясняют.