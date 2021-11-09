В Нигере из-за пожара в школе погибли 25 детей в возрасте 5-6 лет

В Нигере из-за пожара в школе погибли 25 детей в возрасте 5-6 лет

Трагедия произошла в городе Маради.

Пожар в школе в Нигере унес жизни 25 детей в возрасте 5-6 лет, еще более 10 попали в больницу.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 9 ноября.

Отмечается, что загорелось утром, как только начались уроки. Помещение школы было построено из дерева и соломы – поэтому пламя мгновенно охватило конструкцию, дотла выгорели три класса.

В Нигере катастрофически не хватает стационарных помещений для школ – поэтому их часто обустраивают на улице из подручных материалов. Причину возгорания – выясняют.

В Нигере из-за пожара в школе погибли 25 детей | Новости мира

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