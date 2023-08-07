В Нигере мятежники закрыли воздушное пространство и готовятся к иностранной интервенции

В Нигере военные, захватившие власть в страны, заявили о частичном закрытии воздушного пространства и возможном вторжении в страну иностранных государств, поскольку 6 августа истек срок ультиматума по восстановлению в должности избранного президента Мохамеда Базума.

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Об этом информирует издание Bloomberg.

В сообщении говорится, что соседние страны установили дедлайн ультиматума до конца 6 августа. В случае отказа соседние страны обещали осуществить военную интервенцию для восстановления конституционного строя, однако пока, однако, военных действий пока не видно.

В то же время, лидеры восстания в Нигерии заявили, что подготовка к вторжению уже началась.

Как заявил представитель хунты Амаду Абдраман в эфире государственной телекомпании Tele Sahel, планирование этой войны "было осуществлено", и предварительное развертывание сил для участия в ней "началось в двух странах Центральной Африки".

Никаких других подробностей пока не сообщалось.

В воскресенье мятежники заявили о закрытии воздушного пространства для международных рейсов, за исключением нескольких стран — не поддержавших иностранную военную интервенцию Алжир, Буркина-Фасо, Мали, Ливию и Чад.

Напомним, ранее сообщалось, что солдаты в Нигере на национальном телевидении объявили о государственном перевороте.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватившие власть в стране военные в Нигере обратились за поддержкой к российской террористической группировке "Вагнер".

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