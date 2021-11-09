В Нигере в результате пожара в школе погибли по меньшей мере 25 детей

В Нигере в результате пожара в школе погибли по меньшей мере 25 детей

Огонь уничтожил три класса в соломенном помещении.

В Нигере утром в понедельник, 8 ноября, в результате пожара в одной из школ в области Маради погибли по меньшей мере 25 детей от пяти до шести лет, еще несколько школьников пострадали.

Об этом со ссылкой на мэра Маради Чайбу Абубакара сообщает BBC.

Отмечается, что огонь уничтожил три класса в соломенном помещении. Причина возгорания пока неизвестна, продолжается расследование.

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Один из очевидцев рассказал, что видел, как с места происшествия забирали несколько тел, а также как несколько раненых детей везли в больницу на автомобилях. Известно, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Все занятия в школе отменили.

В издании отмечают, что в Нигере из-за переполнения кирпичных школ есть немало классов, построенных из дерева и соломы. И хотя пожары в школьных сооружениях в этой стране не редкость, они "редко приводят к такому количеству смертей".

Впрочем, в начале этого года около 20 детей погибли в подобном пожаре в Ниамее, когда оказались в ловушке за школьными воротами. Тогда огонь разрушил 28 соломенных классов, что вызвало публичный резонанс.

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