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В Нигере вооруженные боевики атаковали поселок и убили почти 40 человек во время полевых работ

Автор
Елена Вус
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В Нигере вооруженные боевики атаковали поселок и убили почти 40 человек во время полевых работ

Associated Press

Отмечается, что среди убитых четыре женщины и 13 детей.

В западноафриканском Нигере, в поселке даре-Дайе, джихадисты атаковали людей, когда те работали в поле. Убиты 37 человек.

Об этом сообщает во вторник, 17 августа, агентство AFP.

С начала года в западной части страны жертвами джихадистов стали не менее 450 человек. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома и бежать.

Борьба с боевиками на территории страны продолжается девять лет.

Напомним

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