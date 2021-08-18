В Нигере вооруженные боевики атаковали поселок и убили почти 40 человек во время полевых работ

Отмечается, что среди убитых четыре женщины и 13 детей.
В западноафриканском Нигере, в поселке даре-Дайе, джихадисты атаковали людей, когда те работали в поле. Убиты 37 человек.
Об этом сообщает во вторник, 17 августа, агентство AFP.
С начала года в западной части страны жертвами джихадистов стали не менее 450 человек. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома и бежать.
Борьба с боевиками на территории страны продолжается девять лет.
Напомним
- На западе Нигера в Африке боевики убили не менее 73 солдат во время нападения на военную базу. Еще 12 солдат получили ранения. Нападение стало самым кровавым за последние годы.
- Также в городе Диффа, на юго-востоке Нигера, 20 человек погибли и еще 10 получили ранения из-за массовой давки, которая произошла во время раздачи гуманитарной помощи.