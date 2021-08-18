В Нигере вооруженные боевики атаковали поселок и убили почти 40 человек во время полевых работ

В Нигере вооруженные боевики атаковали поселок и убили почти 40 человек во время полевых работ

Отмечается, что среди убитых четыре женщины и 13 детей.

В западноафриканском Нигере, в поселке даре-Дайе, джихадисты атаковали людей, когда те работали в поле. Убиты 37 человек.

Об этом сообщает во вторник, 17 августа, агентство AFP.

С начала года в западной части страны жертвами джихадистов стали не менее 450 человек. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома и бежать.

Борьба с боевиками на территории страны продолжается девять лет.

Напомним

На западе Нигера в Африке боевики убили не менее 73 солдат во время нападения на военную базу. Еще 12 солдат получили ранения. Нападение стало самым кровавым за последние годы.

во время нападения на военную базу. Еще 12 солдат получили ранения. Нападение стало самым кровавым за последние годы. Также в городе Диффа, на юго-востоке Нигера, 20 человек погибли и еще 10 получили ранения из-за массовой давки, которая произошла во время раздачи гуманитарной помощи.

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