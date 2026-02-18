В Нигере заявили, что Бенин оккупировали Украина и Франция: в МИД отреагировали

Абдурахман Чиани / © Associated Press

Главарь пророссийской военной хунты Нигера Абдурахман Чиани заявил, что север соседней с Нигером страны Бенин якобы контролируют украинские и французские военные.

«Сегодня… на всей севере Бенина, нет ни одного бенинского солдата. Он (президент Бенина — Ред.) оставил это в руках террористов и французских и украинских наемников. Вот такая реальность», — заявил глава хунты Нигера.

Ответившие в МИД Украины

Представитель МИД Георгий Тихий во время брифинга подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности. Напротив, имеет признаки дезинформации, которая направлена на дискредитацию Украины.

«Украина категорически опровергает эти сообщения. Наши Вооруженные силы не направлялись к Бенину и не выполняют никаких операций на его территории. В принципе, ну этим товарищам в Республике Нигер не привыкать таким заниматься, такими провокациями», — заверил Тихий.

Он напомнил, что власти Нигера зависят от России.

«Эта хунта зависит абсолютно на 100 процентов от России. По идее, эти заявления делаются не по их собственной вообще инициативе, а по инициативе РФ», — добавил спикер.

В МИДе призвали партнеров и медиа в Африке критически относиться к непроверенной информации, особенно когда речь идет о вопросах безопасности.

Напомним, что Чиани пришел к власти в 2023 году и опирается на российские частные военные компании.

В 2024 году африканские страны Нигер и Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной. Эти страны утверждают, что Киев помогал малийским повстанцам для устроения засады на членов группы «Вагнера».

В то же время МИД Украины решительно отверг обвинения в якобы причастности нашего государства к помощи повстанцам в Мали.