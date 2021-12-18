В Нигерии 20-летняя девушка вышла замуж за 90-летнего мужчину (фото)

За последние шесть лет мужчина женился не менее чем на 4 молодых женщинах.

В Северной Нигерии 20-летняя девушка вышла замуж за мужчину старше ее на 70 лет. Свадьба состоялась после непродолжительного периода ухаживаний мужчины, который уже был неоднократно женат.

Об этом сообщает Daily Nigerian.

Как отмечается, скромная свадьба эмира Даура Умара Фарука Умара и его невесты Айше Иро Майкано состоялась 11 декабря. За девушку 90-летний жених заплатил выкуп в размере однин миллион нигерийских найр (66453 грн).

Уточняется, что мужчина женился не первый раз и только за последние шесть лет у него было не менее 4 молодых жен.

Источники, близкие к семье, рассказали, что эмир недавно развелся со всеми тремя женами, чтобы выбрать новых.

" План заключался в том, что эмир хотел жениться по меньшей мере на трех женах за один раз", — рассказал источник в семье.

Напомнит , 82-летняя Айрис Джонс рассказала о планах провести Рождество, облизывая взбитые сливки из груди своего 36-летнего любовника, проводя день в постели.

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