В Нигерии из плена боевиков спасли около сотни женщин и детей

Полиция и службы безопасности вели переговоры с боевиками, заставив их безоговорочно освободить жителей.
В Нигерии полиция и службы безопасности смогли освободить из плена боевиков более 100 местных жителей, похищенных в июне в северо-западном штате Замфара.
Об этом сказал официальный представитель полиции региона Мохаммед Шеху, сообщает Синьхуа в среду, 21 июля.
По его словам, группа боевиков 8 июня совершила нападение на село Манава в округе Мару и похитила 100 местных жителей, в основном женщин и детей. Полиция и службы безопасности вели переговоры с боевиками, заставив их безоговорочно освободить жителей.
Шеху призвал местное население своевременно сообщать правоохранителям и силам безопасности о местонахождении и действиях боевиков.
Напомним:
- Ранее из плена боевиков в Нигерии освободили почти три сотни школьниц. На свободу их выпустили после нескольких дней переговоров между властью и боевиками.
- Около 150 студентов пропали без вести после того, как вооруженные люди совершили нападения в штате Кадуна в Нигерии. Полиция заявила, что напавшие вооруженные люди преодолели охранников школы, выведя неопределенное количество учеников в соседний лес.