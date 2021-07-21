В Нигерии из плена боевиков спасли около сотни женщин и детей

В Нигерии из плена боевиков спасли около сотни женщин и детей

Полиция и службы безопасности вели переговоры с боевиками, заставив их безоговорочно освободить жителей.

В Нигерии полиция и службы безопасности смогли освободить из плена боевиков более 100 местных жителей, похищенных в июне в северо-западном штате Замфара.

Об этом сказал официальный представитель полиции региона Мохаммед Шеху, сообщает Синьхуа в среду, 21 июля.

По его словам, группа боевиков 8 июня совершила нападение на село Манава в округе Мару и похитила 100 местных жителей, в основном женщин и детей. Полиция и службы безопасности вели переговоры с боевиками, заставив их безоговорочно освободить жителей.

Шеху призвал местное население своевременно сообщать правоохранителям и силам безопасности о местонахождении и действиях боевиков.

Напомним:

Ранее из плена боевиков в Нигерии освободили почти три сотни школьниц . На свободу их выпустили после нескольких дней переговоров между властью и боевиками.

. На свободу их выпустили после нескольких дней переговоров между властью и боевиками. Около 150 студентов пропали без вести после того, как вооруженные люди совершили нападения в штате Кадуна в Нигерии. Полиция заявила, что напавшие вооруженные люди преодолели охранников школы, выведя неопределенное количество учеников в соседний лес.

Новости мира: из плена боевиков в Нигерии освободили почти 3 сотни школьниц

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