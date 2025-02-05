В Нигерии мужчины убили женщину по подозрению в колдовстве: им грозит смертная казнь

В Нигерии в сельской местности до сих пор часто убивают людей из-за обвинений в колдовстве.

В Нигерии пять мужчин были приговорены к смертной казни из-за убийства женщины, которое они совершили в 2023 году после того, как заподозрили ее в колдовстве.

Об этом информирует BBC.

Журналисты пишут, что это не первый подобный случай, но впервые к смертной казни приговорили 5 человек, убивших женщину из-за подозрения в колдовстве.

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Сообщается, что мужчины напали на 67-летнюю Дахару Абубакар, когда она работала на своем огороде. Женщину избили и зарезали.

После убийства семья жертвы обратилась к стражам порядка, которые быстро арестовали подозреваемых.

Журналисты сообщили, что мужчины решили убить женщину только потому, что жене одного из них приснилось, как жертва преследует ее с ножом в руках. После рассказа жены муж собрал группу, совершившую убийство.

Это дело получило широкую огласку в Нигерии, где в сельской местности до сих пор часто убивают людей из-за обвинений в колдовстве. Часто те, кто выдвигает такие обвинения, уверены без доказательств, что их жертвы виновны в смерти или болезни близких людей.

Смертную казнь редко применяют в Нигерии, обычно те, кому выносят смертный приговор, проводят остаток жизни за решеткой.

Ранее сообщалось, что пять человек были найдены мертвыми в Эдо, Нигерия, после того, как женщина отравила их перечным супом.

Мы ранее информировали, что в Нигерии 29 детей могут казнить из-за участия в протесте против роста цен на жизнь.

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