В Нигерии на пятый день поисков количество жертв обрушения 21-этажки возросло до 43

В Нигерии на пятый день поисков количество жертв обрушения 21-этажки возросло до 43

Одним из погибших является директор компании по недвижимости, отвечающей за строительство.

В Нигерии на пятый день поисков количество погибших в результате обрушения при строительстве 21-этажного здания в Лагосе возросло до 43.

Об этом со ссылкой на представителя нигерийского Красного Креста сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в пятницу, 5 ноября, спасатели извлекли тела еще семерых человек. Одним из погибших является Феми Осибона, директор компании по недвижимости Fourscore Homes, отвечающей за строительство.

Тем временем поиски под завалами продолжаются. Точное количество людей, которые могут оставаться под обломками, неизвестно. По словам одного из строителей, работавшего на объекте, в момент инцидента на строительстве находилась сотня рабочих.

Большинство ремонтников были молодыми людьми из соседней Республики Бенин, которые приехали в Нигерию на заработки, рассказывает Экене Ивуозор — строитель, который уцелел, поскольку в тот день не вышел на работу.

Его 25-летний брат считается пропавшим без вести. По словам Ивуозора, рабочим на стройке платили около 5 долларов в день.

В Лагосе, крупнейшем городе Нигерии с населением более 14 миллионов человек, начался трехдневный траур. Расследование причин обрушения продолжается.

Кроме того, местные власти приказали провести испытания структурной целостности еще двух высотных конструкций, строящихся в пределах комплекса, где произошло обрушение.

Читайте также:

Новости мира: в Нигерии из-за обвала многоэтажки умерло 5 человек

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку