В Нигерии погибли более 600 человек в результате масштабного наводнения

Более 1,3 млн человек вынужденно покинули свои дома.

В Нигерии из-за масштабных наводнений, вызванных сезонными ливнями, погибли по меньшей мере 603 человека, более 1,3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство по гуманитарным вопросам.

Наводнения затопили более 108 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий и повредили 82 053 тыс. домов.

Метеорологическое агентство Нигерии сообщило, что из 36 штатов страны – 32 пострадают от наводнения, которое может усилиться в ближайшее время. В связи с этим правительство попросило региональные власти эвакуировать население и оказать необходимую помощь – палатки, воду и медицинские средства.

Штаты Нигерии, в том числе Анамбра, Дельта, Кросс-Ривер, Риверс и Байелса находятся под угрозой наводнения.

На прошлой неделе правительство Нигерии подтвердило, что в штате Анамбра утонули около 75 человек – их лодка перевернулась, когда люди пытались спастись от паводка.

Ураган Иен в США

В начале октября на американский штат Флорида обрушился ураган Иен – один из самых опасных штормов за последние годы.

В результате шторма в США погибли по меньшей мере 27 человек.

Из-за непогоды более 2 млн человек остались без света.

Телеканал Fox News отметил, что ураган Иен можно сравнить с сильнейшим штормом, когда-либо бушевавшим на западном побережье Флориды. Скорость порывов ветра аналогична той, которая была зафиксирована во время урагана Чарли в 2004 году.

У дома в городе Форт-Майерс (штат Флорида) заметили плавающую в потоке воды акулу. Это произошло после того, как на штат обрушился ураган Иен.

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