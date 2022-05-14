В Нигерии студентку забили камнями и сожгли из-за "богохульства"

Двух виновников религиозного самосуда нигерийская полиция уже задержала.

На севере Нигерии толпа до смерти забросала камнями студентку за то, что она якобы опубликовала кощунственное заявление против пророка Мухаммеда.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

В сообщении полиции говорится, что Дебору Якубу, которая училась в школе города Сокото на северо-западе Нигерии, окружили однокурсники и забросали камнями.

"Студенты силой вывели жертву из комнаты, где она была спрятана школьными властями, убили ее и сожгли здание", — сказал спикер полиции Сануси Абубакар.

Губернатор штата Сокото Амин Тамбувал издал приказ о закрытии школы и поручил Министерству высшего образования и службам безопасности расследовать инцидент.

На видео, распространившемся в социальных сетях, видна группа молодых людей, которые бросают камнями и бьют палкой неподвижную уже девушку. После убийства нападавшие сожгли тело жертвы.

Два человека по этому делу уже арестованы, других подозреваемых, фигурирующих на видео, разыскивают.

Этот инцидент может усилить межконфессиональное напряжение в стране, в основном разделенном по религиозным признакам, причем большинство на севере составляют мусульмане, а преимущественно в стране проживают христиане.

Напомним, в марте этого года в Саудовской Аравии казнили 81 приговоренного к смертной казни за различные преступления, связанные с терроризмом. Это самая массовая казнь в современной истории этого исламского королевства.

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