В Нигерии утилизировали более миллиона пожертвованных доз COVID-вакцины AstraZeneca: причина

Пожертвованные дозы невозможно было использовать до истечения срока годности.

В Нигерии в среду, 22 декабря, уничтожили более миллиона доз вакцины против COVID-19, разработанной шведско-британской фармкомпанией AstraZeneca.

Об этом сообщает The Associated Press.

По словам главы Национального агентства по развитию первичной медико-санитарной помощи (NPHCDA) Нигерии Фейсала Шуайба, правительство не имело другого выбора, поскольку пожертвованные дозы невозможно было использовать до истечения срока годности.

"Развитые страны закупали эти вакцины и хранили их, и когда срок их действия начал истекать, (государства. — Ред.) предложили их для пожертвования", — рассказал Шуайб.

На прошлой неделе глава NPHCDA заявил, что страна больше не будет принимать такие пожертвования. "Если мы собираемся преодолеть эту пандемию COVID-19, мы должны улучшить поставки вакцин против COVID-19, — подчеркнул он. — Ни одна страна не сможет искоренить COVID-19, пока все страны не смогут искоренить его".

В Нигерии только 2% из 206 млн населения считаются полностью вакцинированными от коронавируса. В то же время в правительстве намерены привить более четверти жителей страны до февраля.

Ранее в ВОЗ предупреждали, что COVID-19 превратился в пандемию бедных стран, а государства, активно прививающие своих граждан дополнительными дозами вакцин от коронавируса, идут на риск.

К тому же директор отдела поставки Unicef Ева Кадилли предупреждала, что некоторые вакцины, пожертвованные богатыми странами, имели короткий срок годности, что создавало огромную нагрузку на системы здравоохранения бедных государств.

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.