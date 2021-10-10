В Нигерии во время нападения на рынок боевики убили 20 человек

В Нигерии во время нападения на рынок боевики убили 20 человек

Вооруженные банды продолжают сеять хаос в северо-западной части страны.

10 октября во Нигерии боевики убили 20 человек и сожгли автомобили во время нападения на рынок.

Как сообщает Reuters, вооруженные бандиты ездили на мотоциклах и эпизодически стреляли.

Также читайте В Нигерии вооруженные боевики похитили более 70 школьников, продолжается поисковая операция

"Бандиты в большом количестве убили по меньшей мере 20 человек, которых мы видели и насчитали, и подожгли 9 транспортных средств", — сказал специальный советник министра дел полиции Сокото Идрис Гобир.

Член местного парламента в Сокото Хуссейн Боза обвинил в нападении отсутствие надлежащей безопасности в штате. Так, на северо-западе Нигерии с декабря прошлого года состоялась волна похищений школьников и жителей села за выкуп бандитами, что нарушило повседневную жизнь миллионов граждан.

Напомним, около 150 студентов пропали без вести после того, как вооруженные люди совершили нападения в штате Кадуна в Нигерии. Полиция заявила, что вооруженные люди напали на охранников школы, выведя неопределенное количество учеников в соседний лес.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку