В Нигерии военный самолет ошибочно разбомбил мирных жителей: погибли 10 человек

В Нигерии в результате ошибки истребителя ВВС, сбросившего бомбы на мирные села Гидан Сама и Ринтува вместо места дислокации боевиков, погибли по меньшей мере 10 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора штата Сокото.

Сообщается, что трагедия произошла на северо-западе Нигерии.

"Военные самолеты выполняли миссию по уничтожению преступных вооруженных группировок, терроризировавших государство. Но ошибочно были поражены невинные жители общины", — заявил губернатор Ахмед Алию.

Кроме того, он заявил, что начато расследование военной операции, приведшей к гибели людей в селах Гидан Сама и Ринтува.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нигерии к 29 детям могут применить смертную казнь.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Нигерии: женщин убеждали в беременности и давали чужих младенцев.

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