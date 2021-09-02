В Нигерии вооруженные боевики похитили более 70 школьников, продолжается поисковая операция

Власти Замфара закрыли все начальные и средние школы в штате.

В нигерийском штате Замфара в одной из школ группа вооруженных людей похитила 73 школьников. Похищение детей произошло в среду, 1 сентября, в районе Марадун.

Об этом сообщает CNN.

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В свою очередь власти Замфара закрыли все начальные и средние школы в штате. В то же время работа старших школ продолжается в связи с подготовкой к экзаменам.

В СМИ также сообщили, что несколько дней назад в Нигерии освободили 91 школьника, похищенного в штате Нигер. Их семьи были вынуждены заплатить похитителям тысячи долларов за освобождение детей.

Напомним:

Ранее из плена боевиков в Нигерии освободили почти три сотни школьниц . На свободу их выпустили после нескольких дней переговоров между властью и боевиками.

. На свободу их выпустили после нескольких дней переговоров между властью и боевиками. Около 150 студентов пропали без вести после того, как вооруженные люди совершили нападения в штате Кадуна в Нигерии. Полиция заявила, что напавшие вооруженные люди преодолели охранников школы, выведя неопределенное количество учеников в соседний лес.

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