В Нигерии задержаны граждане Польши, которые на митинге размахивали российскими флагами

В Нигерии местная служба безопасности задержала семерых граждан Польши, размахивавшихся российскими флагами во время протестов против экономических трудностей.

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Об этом информирует AP со ссылкой на заявления властей Нигерии и Польши.

Спикер спецслужбы Нигерии Питер Афунаня на встрече дипломатов, организованной министерством иностранных дел Нигерии, заявил, что граждане Польши были задержаны в понедельник из-за того, "где их нашли во время протестов, а также за то, что они демонстрировали иностранные флаги".

МИД Польши сообщил, что среди задержанных есть студенты и преподаватель и добавили, что "консульская служба устанавливает точные обстоятельства инцидента с местными властями".

На вопрос польского дипломата о местонахождении задержанных представитель власти Нигерии заявил, что они готовы к сотрудничеству с Польшей по этому вопросу.

"Это не целенаправленная операция против граждан Польши", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что США завершили вывод персонала из авиабазы в Нигере.

Кроме того, мы также информировали, что Сенегал вызвал "на ковер" посла Украины через сообщение с якобы поддержкой туарегов в Мали.

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