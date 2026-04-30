В Нижегородской области РФ заявили об атаке дронов: раздавались взрывы

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 30 апреля в Нижегородской области России раздались взрывы на фоне сообщений об атаке беспилотников.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей.

По их словам, под ударом оказались города Дзержинск и Кстово. В частности, в Дзержинске якобы было слышно около десяти взрывов в разных районах города. В небе наблюдали вспышки, вероятно, связанные с работой противовоздушной обороны.

Очевидцы также утверждают, что российское ПВО якобы отразило по меньшей мере три волны беспилотников, начиная примерно с 00:40.

В городе Кстово, по сообщениям местных, взрывы раздавались в южной и центральной частях. Около 02:45 ночи там якобы зафиксировали по меньшей мере три взрыва, после которых сработали автомобильные сигнализации и дрожали окна в домах.

Официальной информации о последствиях атаки, пострадавших или разрушениях пока нет.

Напомним, в ночь на 29 апреля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов — под атакой оказалось сразу несколько военных аэродромов.

