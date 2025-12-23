ТСН в социальных сетях

Мир
397
1 мин

В Нижнем Новгороде РФ мощная "бавовна": загорелся корабль

В Нижнем Новгороде жителям крайне неспокойно, звучат взрывы.

Катерина Сердюк
Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

В Нижнем Новгороде РФ сегодня, 23 декабря, мощная «бавовна». Там произошла серия мощных взрывов.

Об этом сообщает Exilenova+.

Впоследствии загорелся корабль «Борской судоремонтной компании».

«В Нижнем Новгороде загорелся кран/баржа во время работ. Ни дня без пожаров в России», — говорится в сообщении.

Раньше громко было в Севастополе временно оккупированного Крыма. Раздалось 6 взрывов за 15 минут. Жителей региона призвали находиться в безопасных местах из-за налета дронов.

«В Севастополе очень громко», — отмечается в сообщениях.

Как отмечали россияне, силы ПВО и Черноморского флота продолжают отбивать атаку ВСУ. Мол, «сбито 8 воздушных целей».

397
