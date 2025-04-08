В ночном клубе во время концерта обрушился потолок: 18 погибших и более 100 пострадавших

Последствия обрушения потолка

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В Санто-Доминго , в ночном клубе Jet Set, во время концерта внезапно обрушилась крыша. Конструкция упала прямо на посетителей, находившихся внутри.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли не менее 18 человек, еще 121 человек получил ранения разной степени тяжести.

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Глава Национального центра по чрезвычайным ситуациям Доминиканской Республики Хуан Мануэль Мендес сообщил, что спасательные бригады продолжают работать на месте трагедии, пытаясь извлечь людей, которые, вероятно, до сих пор находятся под завалами.

Во время трагедии в клубе выступал известный доминиканский певец Рубби Перес. Его дочь, певица Зулика Перес, заявила журналистам, что ее отец не выходил на связь и, вероятно, до сих пор под завалами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночном клубе заживо сгорело 50 человек.