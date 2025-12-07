ТСН в социальных сетях

В ночном клубе заживо сгорели более 20 человек: детали трагедии

По данным полиции заведение загорелось внезапно, и значительная часть людей не успела выбраться.

Анастасия Павленко
На месте пожара

На месте пожара / © Associated Press

По меньшей мере, 23 человека погибли из-за пожара в ночном клубе индийского штата Гоа. Эту информацию сообщил главный министр штата Прамод Саванти.

Об этом пишет Reuters.

Как информирует издание, пожар возник в ресторане-клубе, расположенном в районе Арпора. Согласно данным полиции, огонь вспыхнул внезапно, и многие посетители не успели эвакуироваться.

Власти штата уже начали официальное расследование причин трагедии. Главный министр заверил, что правительство штата обеспечит всю необходимую помощь для пострадавших и семей погибших.

Ранее сообщалось, что в Судане в результате серии атак группировки «Силы быстрого реагирования» (RSF) на гражданскую инфраструктуру погибли по меньшей мере 114 человек, среди которых 46 детей.

