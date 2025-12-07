- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 936
- Время на прочтение
- 1 мин
В ночном клубе заживо сгорели более 20 человек: детали трагедии
По данным полиции заведение загорелось внезапно, и значительная часть людей не успела выбраться.
По меньшей мере, 23 человека погибли из-за пожара в ночном клубе индийского штата Гоа. Эту информацию сообщил главный министр штата Прамод Саванти.
Об этом пишет Reuters.
Как информирует издание, пожар возник в ресторане-клубе, расположенном в районе Арпора. Согласно данным полиции, огонь вспыхнул внезапно, и многие посетители не успели эвакуироваться.
Власти штата уже начали официальное расследование причин трагедии. Главный министр заверил, что правительство штата обеспечит всю необходимую помощь для пострадавших и семей погибших.
