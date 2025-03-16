В ночном клубе заживо сгорело 50 человек — жуткие подробности

В Северной Македонии из-за пожара на дискотеке погибли по меньшей мере 50 человек.

Об этом пишет издание The straitstimes.

Отмечается, что в клубе выступала македонская группа DNA. Вероятной причиной пожара является использование пиротехники.

Сообщается, что в момент вспышки и распространения пожара клуб был переполнен людьми. После этого на место происшествия прибыли большое количество пожарных бригад, машин скорой помощи, а также полиция.

"Точно количество погибших и пострадавших в результате пожара устанавливается", — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, что у побережья Калифорнии произошел пожар на небольшом частном судне. В огне погибли 34 человека.

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