В Норвегии арестовали шестерых россиян по подозрению в незаконной слежке за критической инфраструктурой

Власти Норвегии усилили меры безопасности после 26 сентября, когда на газопроводе "Северный поток" произошла большая утечка газа.

Полиция Норвегии арестовала шестерых россиян по подозрению в незаконной слежке за объектами критической инфраструктуры.

Об этом сообщает российская служба BBC.

Четверо россиян задержаны по подозрению в незаконном фотографировании секретных объектов.

Норвегия усилила меры безопасности после 26 сентября, когда на газопроводе "Северный поток" у побережья Швеции и Дании произошла большая утечка. После этого также стало известно, что рядом с нефтегазовой инфраструктурой Норвегии были замечены неизвестные беспилотники.

Ранее сообщалось о задержании в Норвегии еще двух россиян, у которых были обнаружены дроны.

Так, в четверг, 13 октября, на пограничном контрольно-пропускном пункте был арестован мужчина, имеющий российское и израильское гражданство. У него в машине были найдены два беспилотника.

Еще один россиянин был задержан в пятницу, 14 октября, в аэропорту в городе Тромсе на севере Норвегии. У него тоже был при себе беспилотник с видеокамерами.

Взрывы на "Северных потоках"

26 сентября стало известно о разгерметизации двух нитей первого "Северного потока" и одной — "Северного потока-2". В Украине инцидент был назван "спланированным терактом и актом агрессии России против ЕС".

После взрыва газ несколько дней вытекал к Балтийскому морю.

Между тем, расследователи из Швеции заявляют, что "Северный поток" взорвали умышленно. Доказательства свидетельствуют о серьезном саботаже.

Российский президент-диктатор Владимир Путин назвал взрывы на "Северном потоке" "актом международного терроризма, целью которого является взорвать энергетическую безопасность Европы".

В МИД Украины также предупредили, что Россия может готовить провокации с повреждением газопровода "Турецкий поток", чтобы ограничить поставки газа в Европу.

После ракетных обстрелов Россией объектов критической инфраструктуры в Украине министерство обороны Чехии заявило об усилении охраны таких объектов страны.

Германия также заявила об усилении охраны критических объектов инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках".

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