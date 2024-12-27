В Норвегии автобус упал в озеро: есть погибшие и пострадавшие

В автобусе находились 58 пассажиров.
По меньшей мере, три человека погибли из-за аварии автобуса в муниципалитете Гадсель, сообщает полиция Норвегии.
Об этом сообщило издание BBC.
Трагедия произошла в 13:30 по местному времени. Автобус, в котором находились 58 пассажиров, съехал с дороги и частично очутился в озере Асватнет. Большинство людей в транспорте были иностранцами. Четверо пассажиров получили серьезные ранения.
"Трех человек доставили в больницу Стокмаркнес спасательным вертолетом, а других пассажиров отвезли в соседнюю школу. По данным местных СМИ, всех пассажиров удалось достать из автобуса", — говорится в сообщении.
Усложнением для спасательной операции стали снежные заносы и сильный ветер. Местный Красный Крест организовал команды для поддержки пострадавших. Автобус направлялся из Нарвика в архипелаг Лофотен.
Норвежские власти создали "кризисную команду", а для родственников пострадавших выделили местную гостиницу. Премьер-министр страны назвал катастрофу "очень серьезной" и выразил соболезнования всем пострадавшим.
Напомним, недавно пассажирский самолет экстренно приземлили на Бермудских островах из-за 100 свиней.
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