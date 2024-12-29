В Норвегии Boeing 737 совершил аварийное приземление: что произошло с пассажирами

В пятницу вечером самолет Boeing 737 авиакомпании KLM, вылетавший из Осло в Амстердам, совершил аварийную посадку в Норвегии из-за произошедшей вскоре после взлета технической неисправности. Рейс был вынужден приземлиться в аэропорту Торп Сандефьорд на юге Норвегии в 19:14 по местному времени. На борту находились 182 человека, включая экипаж, и все они остались невредимыми.

Об этом пишет Nltimes.

Как сообщила норвежская полиция, инцидент произошел вскоре после взлета из Осло в 18:55. Пассажиры и экипаж сообщили о громком шуме, произошедшем при наборе высоты. В заявлении KLM говорится, что этот шум заставил пилотов принять решение вернуться в Торп для обеспечения безопасности.

Согласно местным СМИ, пилоты заметили выходящий из левого двигателя дым. После посадки самолет не смог остановиться на взлетно-посадочной полосе и выехал за ее пределы, очутившись на травяном участке.

Одна из пассажирок, велосипедистка Эмбер Крак, отметила, что в кабине пилотов сообщали о возможном разрыве шины и повреждении гидравлической системы. Она добавила, что из-за тумана в Осло экипаж решил перенаправить рейс на запасной аэродром.

Мартин Франк, сидевший в передней части самолета пассажир, рассказал, что услышал сильный удар во время взлета. Он отметил, что четкие указания капитана помогли сохранить покой пассажирам.

После приземления пассажиры аплодировали, а в аэропорту возникли задержки и неразбериха. "Был логистический беспорядок", — отметил Франк. Пассажирам пришлось добираться до терминала, а также возникли проблемы с выгрузкой багажа и организацией ночлега. Однако, по его словам, они надеялись на скорейшее возвращение в Осло.

Траекторию полета самолета можно было отследить на сайте Flightradar24. В результате инцидента аэропорт Торп Сандефьорд был закрыт на остальные вечера, пока не завершили уборку самолета, частично застрявшего на полосе. Норвежский совет по расследованию авиационных событий начал проверку причин неисправности.

Напомним, в Южной Корее пассажирский самолет съехал со взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением в аэропорту.