В Норвегии из-за беспилотника развернули пассажирский самолет

Норвегия / © pixabay.com

В Норвегии пассажирский самолет вынужден был развернуться из-за дрона, который зафиксировали в зоне полетов. Инцидент произошел вечером 28 сентября на маршруте из Осло в город Бардуфосс на севере страны.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на авиакомпанию Norwegian.

В 23:30 по местному времени в авиакомпании подтвердили: «Рейс, следовавший из Осло в Бардуфосс, был вынужден развернуться из-за обнаружения дрона».

В связи с происшествием аэропорт в Тромсе временно закрыли. По данным Flightradar, самолет развернулся в 20:47, однако уже в 21:15 из этого же аэропорта вылетел другой рейс.

Это не первый случай за последние дни. В воскресенье дроны видели южнее — в пределах запретной зоны вблизи аэропорта Бреннейзунд в Нурланне. Один самолет тогда перенаправили в другой аэропорт.

Днем ранее полиция Норвегии приняла решение ужесточить правила использования дронов вокруг четырех аэропортов в Нурланне после сообщений о возможных полетах беспилотников возле авиабазы в Эрланде. В этот перечень вошли Брьоннейзунд, Буде, Эвенес и Анденес.

Напомним, 23 сентября правительство Норвегии сообщило о трех случаях нарушения воздушного пространства страны российскими военными самолетами в 2025 году. Премьер-министр Йонас Гар Стьоре назвал эти инциденты «неприемлемыми» и сказал, что власти относятся к ним очень серьезно.

К слову, накануне в Норвегии задержали 50-летнего иностранца, который управлял беспилотником вблизи аэропорта Осло. Дрон у мужчины изъяли и его допросит полиция.