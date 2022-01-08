В Норвегии из-за пандемии коронавируса призывникам не хватает нижнего белья

Представители оборонной логистики уверяют, что все вещи стирают, чистят и проверяют.

В Норвегии из-за пандемии COVID-19 возник дефицит нижнего белья для призывников. Так, юношей и девушек после завершения срочной службы теперь просят сдавать назад бюстгальтеры и носки.

Об этом пишет The Guardian.

Как сообщается, Норвегия, охраняющая северные границы НАТО и граничащая с Россией, ежегодно принимает на военную службу около 8 тыс. юношей и девушек. Еще недавно демобилизованным призывникам разрешали покидать казармы с выданным им бельем.

Однако пандемия коронавируса создала проблемы в поставке многих материалов в результате закрытия заводов и проблем с транспортом.

Отмечается, что сдавать носки и бюстгальтеры поначалу было полностью добровольным решением. Теперь это стало обязательным для всех демобилизованных призывников.

"Теперь, когда мы решили повторно использовать эту часть комплекта, это помогает нам... У нас недостаточно запасов", — жалуется представитель оборонной логистики Ганс Мейзингсет.

Он также подчеркнул, что все вещи стирают, чистят и проверяют. Он заверил, что белье, которое выдают призывникам, находится в хорошем состоянии.

Напомним, во Франции от 1 января 2022 года женщины в возрасте от 18 до 25 лет бесплатно будут получать средства контрацепции.

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