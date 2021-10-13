В Норвегии мужчина стрелял из лука в прохожих: есть погибшие и раненые

Норвежские СМИ пишут, что в результате нападения погибли не менее четырех человек.
В норвежском городе Конгсберг мужчина, используя лук и стрелы, убил и ранил нескольких человек.
Об этом сообщает Reuters.
Подозреваемый в атаке был задержан. По предварительной информации, злоумышленник действовал в одиночку.
"Есть несколько раненых, а также погибших", — заявил представитель полиции, однако отказался называть точное количество жертв.
После нападения правоохранители по всей стране получили приказ носить огнестрельное оружие. Норвежская полиция, как правило, безоружная, но офицеры имеют доступ к оружию, когда это необходимо.
Газета Verdens Gang со ссылкой на свои источники отмечает, что в результате нападения погибли не менее четырех человек.
Norveç'in Kongsberg Kentinde Ok ve Yayla Yapılan Bir Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var— Haber Zamanı (@haberzamaniii) October 13 2021
Polis Bir Şüphelinin Tutuklandığını Belirtti. # NORVEÇ #Norway pic.twitter.com/l7RXYeLmtk
Напомним, что в США произошла стрельба в баре: есть погибшие.