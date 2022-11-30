В Норвегии начался суд над сыном соратника Путина, запускавшего дрон над Шпицбергеном — AP

В октябре стало известно, что задержанный запускал дрон над островом Шпицберген, где это запрещено.

В Норвегии, во вторник, 29 ноября, начался суд над сыном соратника президента России Владимира Путина Андреем Якуниным, обвиняемым в запуске дронов над островом Шпицберген.

Об этом сообщает АР.

Отмечается, что обвиняемый отрицал какие-либо правонарушения в начале судебного процесса. Его обвиняют в нарушении закона, запрещающего россиянам управлять беспилотниками на территории страны.

Пока он остается под стражей. Ожидается, что суд над ним продлится до пятницы, 2 декабря.

Андрей Якунин, имеющий российский и британский паспорта, был арестован в Гаммерфесте, в арктической Норвегии, 17 октября после того, как он проплыл вокруг арктического архипелага Шпицбергена и вдоль побережья Норвегии. Архипелаг расположен более чем в 800 километрах к северу от материка Норвегии.

Во время проверки на лодке полиция изъяла дроны и электронные устройства. По словам адвоката подзащитного Джона Кристиана Элдена, 47-летний Якунин снимал с помощью дрона альпинистов и плавание мимо ледников под парусом. Адвокат также отметил, что Якунин должен считаться гражданином Великобритании, а не России.

Норвежское информационное агентство NTB сообщило, что Якунина обвиняют в том, что несколько раз управлял дронами на Шпицбергене, где он находился с 3 августа по 6 сентября.

Якунин является сыном бывшего главы РЖД Владимира Якунина, близкого соратника Путина. Якунин старший был включен в список санкций США российских чиновников и бизнесменов после аннексии Крыма в 2014 году.

В Норвегии в последнее время сообщалось о многочисленных обнаружениях беспилотников вблизи морских нефтегазовых платформ. Несколько граждан России уже были задержаны за полеты беспилотников.

Норвегия запретила россиянам и российским организациям управлять беспилотниками и другими летательными аппаратами над своей территорией после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Нарушение этого запрета карается лишением свободы сроком до трех лет, а за несанкционированную фотосъемку – на один год.

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