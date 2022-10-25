В Норвегии наказали россиян за фотографирование военных объектов: подробности дела

Россиянам было предъявлено обвинение в незаконной фотосъемке.
В Норвегии арестовали россиян, незаконно фотографировавших военные объекты.
Об этом сообщает NRK со ссылкой на полицию.
По данным полиции, инцидент произошел в эти выходные в районе Нордланд в Бьерквике. Двое обвиняемых – мужчина и женщина в возрасте 30 лет.
Автомобиль с российской регистрацией был обнаружен совершенно случайно во время контроля дорожного движения. В автомобиле обнаружили изъятое фотооборудование и сейчас проведут экспертизу.
Россиянам были предъявлены обвинения в незаконной фотографировании, и 24 октября они заключены под стражу.
"Их обвиняют в незаконной фотосъемке и сегодня их отправили под стражу в районный суд Сальтен и Лофотен", — говорят полицейские.
К слову, в последнее время в Норвегии стало больше случаев по задержанию россиян по поводу незаконного обращения с оружием или техникой. Так, 13 октября сообщалось, что в норвежском городе Стурскуг в приграничном районе Финнмарк во время таможенного досмотра в багаже 50-летнего гражданина России было обнаружено два беспилотника и несколько электронных носителей записи.
Напомним, в начале октября российская дизель-электрическая подлодка "Новороссийск" и буксир "Сергей Балк" появились у берегов Франции. Для сопровождения судов РФ французские военно-морские силы применили многоцелевой фрегат Normandie и вертолет Caiman.
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