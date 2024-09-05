В Норвегии нашли мертвым необычного "российского шпиона": он был не человеком

Пока неизвестно, шпионило ли млекопитающее для РФ и действительно ли его убили.

В Норвегии нашли мертвым кита-белуху, ранее обвиняемого в том, что он может шпионить в пользу России. Зоозащитники утверждают, что млекопитающее убили.

Об этом пишет BBC.

Тело животного по кличке Хвальдимир было найдено плавающим в заливе у юго-западного побережья страны.

Зоозащитники заявили, что кит был найден с пулевыми ранениями и был застрелен в результате "отвратительного преступления".

"Мы будем добиваться справедливости для Хвальдимира", — пообещала основательница One Whale Регина Хауг в своем заявлении в социальных сетях.

One Whale была основана для отслеживания белухи, которая стала известна после того, как была замечена в норвежских водах пять лет назад. Бледный кит был замечен с камерой GoPro, прикрепленной к жгуту с надписью "Оборудование Санкт-Петербурга", что вызвало предположение, что любознательное млекопитающее могло заниматься шпионажем.

Местные жители назвали его Хвальдимир, являющийся каламбуром норвежского слова "hval", что означает "кит", и имени российского диктатора Владимира Путина.

Тело арктического млекопитающего обнаружили 1 сентября возле юго-западного города Рисавика и доставили в ближайший порт для проведения экспертизы. Зоозащитники заявили, что подали жалобу в норвежскую полицию с просьбой начать уголовное расследование.

"У него были многочисленные пулевые ранения по всему телу", – заявили они.

Но обнаружившая тело организация Marine Mind заявила, что "нет ничего, что позволило бы сразу установить причину смерти". Приблизительный возраст Хвальдимира составлял около 15 лет, но он не был стар для белухи, которая может жить до 60 лет. В настоящее время устанавливается причина смерти млекопитающего.

Впервые Хвальдимир приблизился к норвежским кораблям в апреле 2019 года у острова Ингоя, примерно в 415 км (260 миль) от Мурманска, где базируется Северный флот России. Эта встреча привлекла внимание, поскольку белуги редко встречаются так далеко к югу от высокогорья Арктики.

Россия имеет историю тренировки морских млекопитающих, таких как дельфины, в военных целях, и веб-сайт Barents Observer обнаружил китовые отряды вблизи военно-морских баз в северо-западном Мурманском районе.

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