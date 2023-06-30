В Норвегии открыли гигантское месторождение фосфатов: обеспечит производство удобрений и солнечных панелей на 100 лет

В Норвегии специалисты компании Norge Mining обнаружили гигантское месторождение высококачественной фосфатной породы. Исследованных запасов достаточно, чтобы удовлетворить мировой спрос на удобрения, солнечные панели и аккумуляторы для электромобилей в течение следующих 100 лет.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на компанию Norge Mining.

Об этом месторождении было известно с 2018 года на основе информации, предоставленной норвежской Геологической службой. Однако теперь специалисты добывающей компании выяснили, что рудное тело имеет протяженность под землей не 300 метров, как считалось ранее, а в 15 раз больше — 4500 метров.

Геологи, работавшие над проектом, оценили всего треть объема, до 1500 метров от поверхности. По словам Майкла Вурмсера, основателя компании Norge Mining, в совокупности это "около 70 миллиардов тонн минерализованной фосфатной породы".

Также читайте Как и зачем Россия готовит диверсии на севере Европы

На сегодняшний день крупнейшие в мире такие месторождения имеют запасы около 50 млрд тонн и расположены в регионе Западной Сахары в Марокко. Следующие по величине запасы обнаружены в Китае (3,2 млрд тонн), Египте (2,8 млрд тонн) и Алжире (2,2 млрд тонн).

Около 90% добываемой в мире фосфоритной руды используется в сельском хозяйстве для производства фосфора, необходимого в производстве удобрений. Также фосфор используется в производстве солнечных панелей и литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP) для электромобилей, а также полупроводников и компьютерных чипов.

Все эти продукты были признаны Европейской комиссией как "стратегически значимые" для поддержания статуса Европы как глобального лидера в производстве ключевых технологий для перехода к "зеленым" и цифровым технологиям.

"Вот почему мы считаем, что фосфор, который мы можем производить, будет важным для Запада – он обеспечивает автономию", – подчеркнул Майкл Вурмсер.

Наряду с фосфатом норвежские месторождения также содержат ванадий и титан, которые также классифицируются ЕС как критическое сырье и используются в аэрокосмической и оборонной промышленности. Вурмсер не сказал, насколько значительны были эти залежи.

Напомним, ранее шведская горнодобывающая группа LKAB объявила об обнаружении в регионе города Кируна на крайнем севере Швеции крупнейшего известного месторождения редкоземельных металлов в Европе. По предварительной оценке, в залежах содержится более миллиона тонн сырья, которое теперь полностью поступает из Китая.

Читайте также: