Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
830
Время на прочтение
1 мин

В Норвегии существенно возросло количество трудоустроенных украинцев: кто пополнил рынок труда

По состоянию на конец 2025 более 27 тысяч украинских беженцев в Норвегии нашли работу.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Норвегия

Норвегия / © pixabay.com

В Норвегии выросло количество украинских беженцев, которые смогли найти работу после выезда из Украины из-за войны.

Как сообщает NRK, по состоянию на конец 2025 года работали уже 27 тысяч украинцев.

В течение года наблюдался заметный рост уровня занятости среди украинских беженцев по сравнению с 2024 годом. В Норвегии под статусом временной защиты находятся более 100 тысяч граждан Украины.

Новая волна прибытия украинцев в Норвегию была зафиксирована в сентябре-октябре 2025 года. Это объясняют изменениями в правилах пересечения границы Украины, которые разрешили выезд юноше в возрасте от 18 до 22 лет.

Напомним, Германия планирует сократить выплаты беженцам из Украины, прибывшим после 1 апреля 2025 года. Кабинет министров страны должен принять решение, переводить ли этих украинцев в другую систему социальных выплат.

Дата публикации
Количество просмотров
830
