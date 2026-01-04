В Норвегии существенно возросло количество трудоустроенных украинцев: кто пополнил рынок труда

Норвегия / © pixabay.com

В Норвегии выросло количество украинских беженцев, которые смогли найти работу после выезда из Украины из-за войны.

Как сообщает NRK, по состоянию на конец 2025 года работали уже 27 тысяч украинцев.

В течение года наблюдался заметный рост уровня занятости среди украинских беженцев по сравнению с 2024 годом. В Норвегии под статусом временной защиты находятся более 100 тысяч граждан Украины.

Новая волна прибытия украинцев в Норвегию была зафиксирована в сентябре-октябре 2025 года. Это объясняют изменениями в правилах пересечения границы Украины, которые разрешили выезд юноше в возрасте от 18 до 22 лет.

Напомним, Германия планирует сократить выплаты беженцам из Украины, прибывшим после 1 апреля 2025 года. Кабинет министров страны должен принять решение, переводить ли этих украинцев в другую систему социальных выплат.