В Норвегии тренируются против дронов РФ — строят снежные "пещеры" (фото)

Защитит ли снег от FPV-дронов / © Pexels

Во время масштабных учений НАТО Cold Response 2026 в Норвегии военные отрабатывают нестандартные методы маскировки от современных угроз, в частности российских дронов. Один из таких способов — обустройство снежных укрытий, известных как «квинжи».

Об этом сообщает Defense News.

Речь идет об импровизированных «пещерах» из снега высотой около полутора метров и шириной до двух метров, которые военные буквально вырывают в сугробах. Такие укрытия используют подразделения, действующие в тылу противника, в том числе арктические разведчики.

Фото учений Cold Response 2026, Defense News/Elisabeth Gosselin-Malo

«Мы двигаемся в темноте, тумане или во время непогоды, когда следы быстро исчезают. А в хорошую погоду — просто остаемся неподвижными и незаметными», — рассказал один из офицеров.

В то же время, в самой армии признают, что борьба с дронами — это постоянная гонка технологий, и решения, которые работали еще несколько лет назад, уже теряют актуальность.

«Раньше палаток и камуфляжа было достаточно. Теперь уже нет», — отметил военный.

Поэтому подразделения вынуждены постоянно менять позиции — иногда каждые 10–15 минут, чтобы не стать легкой мишенью для разведки из воздуха.

Работают снежные укрытия против дронов

Эксперты отмечают, что укрытие — важная составляющая защиты, особенно когда речь идет об избегании визуального обнаружения. В этом смысле «квинжи» могут быть эффективными: из воздуха трудно отличить обычный занос от замаскированной позиции.

Слабые места снежных укрытий

Прежде всего это вход, который часто остается заметным и может выдать позицию при наблюдении из дрона. При обнаружении такая цель становится относительно легкой для FPV-дронов или беспилотников со сбросами.

Кроме того, снежные укрытия не обеспечивают должной физической защиты.

Фактически они не выдерживают прямых ударов, имеют ограниченную прочность,

быстро разрушаются.

Традиционно «квинжи» используются скорее в туризме или в качестве временного укрытия, а не как полноценный фортификационный элемент.

Защита от дронов: только часть большой системы

Современное поле боя заставляет военных использовать комплексный подход. Одних только укрытий уже недостаточно.

Ключевую роль играют:

детекторы дронов,

средства радиоэлектронной борьбы,

системы перехвата и другие инструменты противодействия

Параллельно сами военные активно применяют беспилотники — во время учений в Норвегии использовались как разведывательные дроны, в частности Skydio, так и FPV-платформы.

В этих дронах, долетевших до столицы Украины 16 марта, эксперты обнаружили компоненты из США и Европы.

Также, по оценке советника министра обороны Сергея Флеша Бескрестнова, налет на Киев имел признаки показательной операции для внутреннего российского потребителя. Дроны летели без боевой части, вместо которой установили дополнительные аккумуляторы для увеличения дальности полета.