В Норвегии в гостинице жестоко убили 30-летнюю беженку из Украины: у нее остался ребенок

В убийце и жертве был общий ребенок.

В Норвегии в гостинице для беженцев была жестоко убита 30-летняя гражданка Украины. В расправе над женщиной подозревают ее 30-летнего партнера из Азербайджана.

Об этом пишет норвежское издание Nettavisen.

Убийство произошло в отеле Magic Hotel Solheimsviken недалеко от центра Бергена. В отеле проживают беженцы из Украины. Ребенок жил с женщиной в отеле, но неизвестно, был ли он с матерью во время убийства.

Убитую женщину обнаружили сотрудники гостиницы. Ее обнаружили в одном из номеров. Медики пытались спасти украинку, однако она скончалась от полученных травм. В полиции Норвегии отказались комментировать, чем именно убили украинку, отмечая, что идет расследование.

Мужчина, подозреваемый в убийстве, был родом из Азербайджана. Именно он был отцом ребенка украинки. В четверг обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина свою вину категорически отрицает, однако полиция утверждает, что у них есть доказательства его причастности к расправе.

Напомним, в Германии в лагере для беженцев погиб 9-летний мальчик из Украины.

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