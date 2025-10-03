В Норвегии вблизи с российской границей пропали пять солдат

Полиция в Норвегии. / © Getty Images

Реклама

На севере Норвегии, рядом с границей России, пропали солдаты-призывники. Они не выходят на связь с вечера четверга, 2 октября.

Об этом сообщает Sweden Herald.

Отмечается, что десять призывников, которые должны были вернуться после того же дня, так и не появились. Пять из них были найдены около 20:00 – трое пришли на условленное место встречи, а двоих нашел спасательный вертолет, задействованный в поисках. По данным полиции, солдаты чувствуют себя хорошо.

Реклама

В поисках еще пяти пропавших солдат, проводимых с помощью дронов, собак и вертолета, участвуют полиция, спасательные службы, военные и Красный Крест.

По данным издания, призывники имели перед собой задачу. Они заключались в том, чтобы оставаясь незамеченным добраться до определенного места встречи. Поэтому одна из версий спасателей состоит в том, что они держатся подальше от спасателей.

Военные заявляют, что это не первый случай, когда солдаты исчезают на время. Впрочем, уже давно военные не были вынуждены обращаться в полицию. Руководитель операции Мартин Кнутсен говорит, вполне вероятно то, что что-то произошло.

Территория, на которой находятся солдаты, – это холмистая горная местность с лесами и болотами. В настоящее время в этом районе температура составляет около девяти градусов.

Реклама

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал страны, которые в дальнейшем могут пострадать от агрессии Путина. Он подчеркнул, что речь уже не идет о том, что нарушение воздушного пространства в Европе — это случайные отдельные инциденты. На самом деле, это тревожная тенденция, от которой пострадали Эстония, Польша, Дания, Норвегия и Швеция.