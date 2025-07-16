В Норвегии возобновили охоту на укусившего мужчину медведя: история получила неожиданный поворот

Зоозащитники проиграли суд по отстрелу напавшего на мужчину медведя

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Суд Норвегии постановил, что власти могут возобновить охоту на бурого медведя , ранее укусившего мужчину за руку. Это решение усугубило возмущение среди защитников прав животных после того, как ошибочно был застрелен другой медведь.

Об этом сообщает The Guardian.

Ошибочный выстрел и судебное решение

Норвежское агентство по охране окружающей среды издало приказ об отстреле агрессивного медведя в конце июня в Ярфьорде, вблизи границы с Россией, после того, как медведица укусила мужчину за руку. В результате этого инцидента мужчине удалось спастись, но врачам пришлось наложить несколько швов на рану от укуса.

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Но инспекторы агентства, которые должны были произвести отстрел животного, потеряли след медведицы и ошибочно убили самца, что вызвало негодование зоозащитников.

Группы защиты прав животных стремились спасти медведицу и двух ее детенышей — которых тоже должны были убить, поскольку без матери они умерли бы от голода. Однако во вторник окружной суд Осло отменил временный запрет, который судья принял ранее в этом месяце.

"Это неправильное решение для благосостояния животных и биоразнообразия", - сказала Сири Мартинсен, ветеринар и активистка группы защиты прав животных Noah.

Обстоятельства нападения и спора

Защитники прав животных утверждали, что медведица была не более опасна, чем другие медведи, а риск подобных инцидентов был «минимальным». Они заявили, что во время нападения действовали несколько отягчающих факторов, таких как чувство угрозы для своих детенышей, защита добычи и присутствие собаки, которую имела жертва.

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«Медведь в этом случае вел себя как медведь», — утверждали активисты в суде.

Агентство по охране окружающей среды заявило, что выполнило все юридические требования для приказа об отстреле и не нуждалось в доказательствах того, что животное с большей вероятностью, чем другие медведи, нападет на человека.

«Своим поведением медведь уже показал, что представляет риск для жизни и здоровья человека», — отметили в агентстве.

Суд вынес решение в пользу агентства, согласившись с тем, что медведица представляет угрозу. Он отметил, что нападение произошло примерно в 300 метрах от дома пострадавшего, в районе, где проходят туристические маршруты.

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Слушания суда в Осло обнаружили доказательства, усилившие возмущение среди активистов. Зоозащитники утверждают, что природоохранные органы нарисовали слишком опасную картину нападения медведя. Сначала нападение представили как «неспровоцированную атаку на туриста», но полицейский отчет для агентства по охране окружающей среды, воспроизведенный в решении суда, показал, что жертва имела две охотничьи собаки, когда впервые столкнулась с животным. Он забрал одну из собак домой и вернулся с другой, чтобы отследить следы, которые он заметил.

«Пострадавший мужчина по собственной инициативе шел по следам медведя с охотничьей собакой. Это именно то, что не следует делать с медведицей и ее детенышами», — сказала Мартинсен.

По ее словам, агентство по охране окружающей среды не смогло должным образом информировать общественность о характере нападения.

По данным Норвежского института исследования природы, медведи в Скандинавии в среднем травмируют одного человека в год, хотя подавляющее большинство нападений происходит во время охоты.

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