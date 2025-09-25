В Норвегии задержали иностранца, который управлял беспилотником возле аэропорта

Флаг Норвегии / © pixabay.com

В Норвегии задержан иностранец, который управлял беспилотником возле аэропорта Осло.

Об этом сообщает Euractiv.

Руководитель прокуратуры восточного полицейского округа Норвегии Лиза Мари Локке заявила, что правоохранители задержали 50-летнего мужчину из-за запуска беспилотника в зоне ограниченного доступа, хотя воздушное движение и не было нарушено.

Руководитель прокуратуры добавила, что мужчина не арестован, его допросит полиция. Дрон у него изъяли.

Локке не уточнила гражданство задержанного.

Напомним, 22 сентября в Осло сработала тревога из-за неизвестных дронов, которые были замечены над военной зоной. После инцидента задержали двух граждан Сингапура. Главный аэропорт Норвегии в Осло вечером 22 сентября закрыли на несколько часов из-за появления беспилотников.