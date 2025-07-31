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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Норвегии задержали работника посольства США, который был российским шпионом: что известно

Шпион подозревается в передаче секретной информации России и Ирана.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Шпионский скандал в Норвегии

Шпионский скандал в Норвегии

Охранник посольства США в Норвегии Мохаммед Орах был арестован в ноябре 2024 года по подозрению в шпионаже. Его обвиняют в передаче секретной информации России и Ирана в период с марта по ноябрь 2023 года.

Об этом пишет The New York Times.

Ораху собирал данные о норвежских агентах, дипломатах, членах их семей, а также о планах эвакуации посольства. По версии следствия он передавал эту информацию во время встреч в Сербии, Турции и Норвегии.

За свою шпионскую деятельность Россия заплатила ему 10 тысяч евро, а Иран — 0,17 биткойна (что эквивалентно примерно 10 тысячам долларов). Ораху признает, что передавал данные, но отрицает, что его действия были преступными. Ему грозит до 21 года заключения.

Напомним, в Греции в городе Александруполе задержан российский шпион. Он следил за перемещением военных грузов, отправлявшихся в Украину.

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