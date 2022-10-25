В Норвегии задержан российский шпион, притворявшийся исследователем из Бразилии

Норвежская полицейская служба безопасности считает, что вновь прибывший сотрудник Арктического университета под прикрытием научных исследований занимался разведывательной деятельностью для России.

Во вторник, 25 октября, суд в норвежском городе Тромси приступил к рассмотрению дела задержанного сотрудника Арктического университета, который приехал в Норвегию для проведения исследований осенью 2021 года.

Об этом сообщает местное издание NRK со ссылкой на представителей службы безопасности.

Правоохранители считают, что этот мужчина пытался обосноваться в стране под фальшивым именем, выдавая себя за гражданина Бразилии, чтобы тайно работать на российскую разведку.

Тема его научных исследований касалась северного региона страны и гибридных угроз.

"Мы попросили выслать из страны бразильского исследователя из Университета Тромсе, поскольку считаем, что он представляет угрозу фундаментальным национальным интересам", — объяснил журналистам перед началом судебного заседания заместитель председателя полицейской службы безопасности Гедвиг Мо.

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Суд принял решение временно интернировать подозреваемого в шпионаже до тех пор, пока его дело будет рассматриваться.

В службе безопасности Норвегии добавили, что обеспокоенность вызвана тем, что подозреваемый мог получить информацию о деятельности на севере страны.

"Даже если эта информация не представляет угрозы безопасности королевства, мы обеспокоены тем, что Россия может использовать эту информацию неправильно", — отметил Гедвиг Мо.

Норвегия, которая является членом НАТО, граничит на севере с Россией и усилила меры безопасности после вторжения Москвы в Украину.

Напомним, за последние несколько недель норвежские правоохранители задержали по меньшей мере шесть россиян за съемку в запрещенных местах и запуск дронов.

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