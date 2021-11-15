В Норвегии зафиксировали новый вариант штамма "Дельта": есть ли причины для волнения

Исследователи не считают, что он опаснее обычного "Дельта"-вируса.
В Норвегии обнаружили новый вариант коронавируса AY.63, являющийся подвидом штамма "Дельта".
Об этом сообщает элекомпания NRK.
По данным СМИ, новую версию "Дельта"-вируса впервые обнаружил Национальный институт общественного здоровья в конце июня. С этого момента он появился во многих городах страны.
Исследователи не считают, что он опаснее, чем обычный "Дельта"-вирус. Специалисты уверены, что вакцина защищает человека против этого штамма вируса так же, как и против других вариантов. Поэтому они подчеркивают, что нет причин для излишнего волнения.
"У нас нет доказательств того, что у него есть особое конкурентное преимущество", – говорит старший научный сотрудник Национального института общественного здоровья Олав Хунгнес.
Отметим, в Минздраве заявили о первом положительном сигнале прохождения пика заболеваемости COVID-19 в Украине.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.