В Норвегии зафиксировали новый вариант штамма "Дельта": есть ли причины для волнения

В Норвегии зафиксировали новый вариант штамма "Дельта": есть ли причины для волнения

Исследователи не считают, что он опаснее обычного "Дельта"-вируса.

В Норвегии обнаружили новый вариант коронавируса AY.63, являющийся подвидом штамма "Дельта".

Об этом сообщает элекомпания NRK.

Также читайте В одном из городов Украины за сутки не зафиксировали ни одного больного COVID-19

По данным СМИ, новую версию "Дельта"-вируса впервые обнаружил Национальный институт общественного здоровья в конце июня. С этого момента он появился во многих городах страны.

Исследователи не считают, что он опаснее, чем обычный "Дельта"-вирус. Специалисты уверены, что вакцина защищает человека против этого штамма вируса так же, как и против других вариантов. Поэтому они подчеркивают, что нет причин для излишнего волнения.

"У нас нет доказательств того, что у него есть особое конкурентное преимущество", – говорит старший научный сотрудник Национального института общественного здоровья Олав Хунгнес.

Отметим, в Минздраве заявили о первом положительном сигнале прохождения пика заболеваемости COVID-19 в Украине.

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку