В Норвегии зафиксировали самую большую вспышку "Омикрона" за пределами ЮАР: людей "скосило" после грандиозной вечеринки

В Норвегии зафиксировали самую большую вспышку "Омикрона" за пределами ЮАР: людей "скосило" после грандиозной вечеринки

До начала корпоративу у всех сотрудников проверили наличие отрицательных ПЦР-тестов и вакцинацию.

В Норвегии в Осло по меньшей мере 13 человек заразились новым штаммом коронавируса под названием "Омикрон" после корпоративной рождественской вечеринки. Предполагается, что количество заболевших может существенно возрасти.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на власти страны.

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Вспышка произошла после рождественской вечеринки 26 ноября, организованной компанией, занимающейся возобновляемыми источниками энергии и работающей в Южной Африке, где "Омикрон" был впервые обнаружен.

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"Эта вечеринка была грандиозным мероприятием. Наша рабочая гипотеза состоит в том, что по меньшей мере половина из 120 участников были инфицированы вариантом "Омикрон" во время вечеринки. Это сейчас самая большая вспышка "Омикрона" за пределами Южной Африки ", — сообщил Пребен Аавитсланд, старший врач Норвежского института общественного здравоохранения, в комментарии Reuters.

Мэр Осло подтвердил, что на вечеринке находился по меньшей мере один сотрудник, недавно вернувшийся из Южной Африки. Все присутствовавшие были полностью вакцинированы и имели отрицательные тесты перед мероприятием.

"Органы здравоохранения подтвердили еще 12 случаев "Омикрона" в Осло. Сейчас после секвенирования было подтверждено 13 случаев омикрона. Ожидается больше случаев", — сообщили органы здравоохранения.

У зараженных людей наблюдались легкие симптомы, никого не госпитализировавшие.

"Ни один из пациентов не имеет серьезных симптомов; ни один не госпитализирован. Однако это не является неожиданностью, учитывая молодой возраст участников", — говорят специалисты.

Кроме людей, инфицированных на вечеринке, два человека, проживающие на западном побережье страны, и два гражданина, находящиеся на карантине в аэропорту Осло, были подтверждены как носители "Омикрона".

Вспышка привела к тому, что правительство Норвегии вновь ввело некоторые общенациональные ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Как известно, новый штамм коронавируса был зафиксирован в ЮАР. Всемирная организация здравоохранения квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "Омикрон". Вскоре новый штамм был обнаружен в Гонконге и ряде африканских стран, а также в Австралии, Великобритании, Германии, Израиле, Испании, Италии, Нидерландах, Португалии, Чехии, Швеции и других странах.

Специалисты предполагают, что новый вариант легче передается, чем штамм "Дельта". В то же время, точных данных о мутации пока нет — сейчас его только изучают. Рассказываем, где появилась мутация, в чем ее особенность и каким образом на первых больных отреагировал мир.

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