В норвежском университете, где задержали российского шпиона, могут находиться другие агенты РФ

Заведение также атакуют хакеры последние два года.

Внорвежском Университете в Тромсе заявили, что в заведении могут находиться агенты, работающие на российскую разведку.

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Об этом заявил ректор университета Даг Руне Ольсен, передает iTromsø.

Ректор сделал подобное заявление после того, как в вузе был задержан один из доцентов, который оказался кадровым офицером российского ГРУ Михаилом Микушиным.

"Университет – это место, где вы часто находите людей, которые в будущем будут занимать ключевые должности. Поэтому это особенно интересное место для тех, кто совершает незаконные действия", – сказал ректор Университета Тромсе.

Кроме того, за последние два года заведение несколько раз подвергалось хакерским атакам, из-за чего пришлось ужесточить меры безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанный в Норвегии сотрудник норвежского Арктического университета Тромсе, выдававший себя за "профессора из Бразилии", оказался кадровым офицером ГРУ Михаилом Микушиным.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ вербует шпионов в Норвегии, прикрываясь географическим обществом.

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