В новом оборонном бюджете США предусматривается значительная сумма на помощь Украине

В проекте оборонного бюджета заложено более 840 млрд долларов на следующий год.

Сенат Конгресса США согласовал проект оборонного бюджета на $847,3 млрд на следующий год. Проект также включает $800 млн на военную помощь Украине.

Проект оборонного бюджета обнародован на сайте Конгресса США.

Конгрессмены и сенаторы должны проголосовать за согласованный документ, после чего его подпишет президент Джо Байден.

"Проект расширяет и модифицирует инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных $800 млн помощи 2023 финансового года", — говорится в документе

В проекте также предусмотрено выделение $6 млрд на сдерживание России в Европе, а также продление запрета на военное сотрудничество с Россией на пять лет и возможное исключение Москвы из международных организаций, в том числе из G20.

Военная помощь Украине от США

США с начала полномасштабного вторжения России поддерживают Украину и оказывают нам военную и гуманитарную помощь.

Американский президент Джо Байден в конце ноября заявил, что помощь Украине остается одним из приоритетов США.

В прошлом месяце Джо Байден направил поручение Госдепу о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине на $400 млн.

В целом, с начала полномасштабного вторжения Украина получила от США военную помощь более чем на $20 млрд.

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